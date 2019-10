The examples populate this alert with dummy content

SEGURIDAD VIAL La Policía Local, premiada por su trayectoria en educación vial La policía alcoyana es la decana en esta labor a nivel nacional – Ferran Mengual y Lucía Caballero ha estado en Radio Alcoy explicando sus originales enseñanzas con jóvenes a partir de 3 y 4 años lunes, 28 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/10/2019) Los policías locales Ferran Mengual y Lucía Caballero han estado en Radio Alcoy para explicar detalles sobre sus clases de educación vial que llevan realizando desde hace años, una labor que ha sido recientemente premiada en una feria en Madrid. No han faltado referencias a ser decana en esta labor, a su concurso de dibujo, a su parque vial en las antiguas Barracas o a su especial hada madrina.