SEGURIDAD La Policía Local renueva su parque móvil y su equipamiento Se han iniciado los trámites para adquirir dos nuevos vehículos y 53 chalecos antibalas - El presupuesto asciende a cerca de 90.000 euros jueves, 17 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/10/2019) Alcoy renueva el parque móvil y el equipamiento de la Policía Local. El Ayuntamiento de Alcoy ha iniciado el proceso para adquirir dos vehículos híbridos y 53 chalecos antibalas para la Policía Local. El presupuesto para los coches es de un máximo de 49.489 euros y los concesionarios podrán presentar sus ofertas hasta el 30 de este mes. Por lo que respecta a los chalecos antibalas el valor del contrato es de 38.478 euros. El concejal de Seguridad, Raül Llopis, afirma que con esta medida se cumple con el compromiso adquirido con este colectivo. La Junta de Gobierno ha abierto el expediente de contratación para adjudicar el suministro de los coches y los chalecos.