The examples populate this alert with dummy content

REIVINDICACIÓN La Policía de Muro se moviliza por unos sueldos más altos El Ayuntamiento asegura que está negociando con los agentes, que han decidido limitar su trabajo a las funciones básicas como muestra de protesta ante la retribución económica que perciben, que consideran insuficientes martes, 19 de septiembre de 2017 La Policía Local de Muro reivindica una subida salarial. La Policía ha cerrado su perfil de Facebook como primer paso de la reducción de actividad hasta llegar exclusivamente a los servicios básicos que son, dicen, los que se ajustan al sueldo que perciben. El Ayuntamiento de Muro, en boca de la concejal responsable del área, Carolina Iváñez, asegura que está llevando a cabo negociaciones con los agentes para poner solución a una reivindicación que viene de largo. Una fuente consultada por esta emisora cifra en 5.000 euros anuales el incremento medio que correspondería a cada uno de los efectivos del cuerpo, que oscila entre catorce y dieciséis agentes. Existe malestar en el Ayuntamiento vinculado al aumento de sanciones por parte de la Policía Local de Muro, lo que el Consistorio interpreta como una medida de presión ante sus peticiones, todavía sin resolver.