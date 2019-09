The examples populate this alert with dummy content

SUCESO La Policía Nacional actúa en un caso de drogas Los efectivos policiales vieron como dos hombres hacían movimientos extraños en su vehículo y tras revisarlo encontraron junto al bloque motor un paquete de hachís sábado, 28 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Indicativos radio patrullas pertenecientes a la Comisaría de Policía de Alcoy, mientras realizaban su ronda, observaron como dos hombres hacían movimientos extraños en un vehículo, al aproximarse a estas personas para solicitarles la documentación comprobaron que uno se encontraba en un alto estado de nerviosismo. Al consultar la base de datos policial, a uno de ellos le dio positivo por una reclamación Judicial de Ingreso en Prisión por un Juzgado de Alicante, posteriormente procedieron a revisar el vehículo encontrando en su interior un espray de defensa personal y una bascula de precisión junto a restos de droga, por lo que solicitaron colaboración a agentes de Policía Judicial para realizar una inspección más minuciosa en el vehículo. Los agentes investigadores revisaron el vehículo a conciencia encontrando dentro del capó junto al bloque de motor un paquete de hachís. Por lo que procedieron a su detención por la reclamación judicial y por un presunto delito de tráfico de drogas.