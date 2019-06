The examples populate this alert with dummy content

OPERACIÓN POLICIAL La Policía Nacional detiene a cuatro personas por venta de cocaína Ha desmantelado una organización dedicada presuntamente a traficar con sustancia estupefacientes, principalmente cocaína, y se localizó una plantación de marihuana martes, 18 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Policía Nacional de Alcoy, en una operación conjunta con agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Ibi, ha desmantelado en Alcoy una organización dedicada presuntamente a traficar con sustancias estupefacientes, principalmente cocaína. La investigación tuvo su origen en abril cuando se tuvo conocimiento la posible existencia de varias personas que podrían estar traficando con cocaína en las localidades de Alcoy, Muro e Ibi. Tras las pesquisas practicadas, se constató la actividad e implicación de varias personas que efectivamente se dedicaban presuntamente a la venta al menudeo de cocaína. Un varón era quien suministraba presuntamente esta sustancia ilegal al resto de investigados para que la vendieran posteriormente al menudeo a los consumidores finales. En el transcurso de la investigación se localizaron los domicilios implicados. Los agentes realizaron diversas actas de incautación de droga a distintos compradores comprobándose la relación delictiva inequívoca entre los investigados. Tras el desenlace de un dispositivo policial realizado en Alcoy en el que se interceptó un intercambio de cocaína y dinero entre los dos principales investigados, se desencadenó la operación llevándose a cabo cuatro registros domiciliarios, donde los policías incautaron más de medio kilo de cocaína y 5.000 euros en efectivo. En uno de los registros practicados, los agentes descubrieron además la instalación para una plantación de marihuana. Fruto de la operación se han detenido a los cuatro presuntos integrantes de la organización acusados de cometer presuntamente un delito contra la salud pública. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Alcoy en colaboración con el Área de Investigación de la Guardia Civil de Ibi.