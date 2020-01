The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS La Policía Nacional detiene a dos personas por estafar con falsas revisiones de gas en Alcoy Los arrestados, con antecedentes policiales, consiguieron un botín de 600 euros en una semana viernes, 17 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/01/2020) Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alcoy a dos personas de nacionalidad española y de 37 y 49 años de edad acusados de un presunto delito de estafa continuado, concretamente con la conocida estafa del gas. Las primeras pesquisas fueron realizadas por los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Alcoy tras recibir en poco más de una semana varias denuncias sobre presuntas estafas realizadas por dos personas que se hacían pasar por revisores del gas. El modus operandi en este tipo de estafa suele ser siempre similar. Los autores suelen actuar en pareja y simulan pertenecer a una empresa autorizada. Para ello utilizan logotipos manipulados muy similares a las de las verdaderas empresas. Acceden a los edificios y contactan con los vecinos a los que convencen para que les permitan el paso a sus domicilios amparándose en la obligatoriedad de revisar las instalaciones del gas. Una vez en el interior simulan realizar la revisión efectuando cambios de piezas y servicios innecesarios, generalmente las cabezas reguladoras de las bombonas y las gomas, solicitando para ello precios abusivos muy por encima del valor del mercado. Para la realización de estos ilícitos suelen escoger a sus víctimas entre las personas de edad más avanzada. De esta manera los presuntos autores consiguieron estafar más de 600 euros a los perjudicados. Tras varias gestiones los agente investigadores consiguieron identificar a los presuntos autores de la estafa, los cuales fueron reconocidos por todas la victimas, procediendo a su detención y tramitándose las diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Alcoy.