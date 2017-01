The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS La Policía Nacional detiene a un joven que mantenía más de 1.000 plantas de marihuana de manera ilegal La plantación se encontraba en una nave industrial del polígono Cotes Baixes, de donde consumía de forma fraudulenta el 80% de la electricidad sábado, 14 de enero de 2017 La Policía Nacional ha detenido a un joven, de 31 años de edad, que poseía un cultivo industrial de marihuana con más de 1.000 plantas en el polígono Cotes Baixes. Al detenido se le imputa un delito contra la salud pública además del correpondiente a la defraudación de fluido eléctrico, ya que la plantación utilizaba el 80% de la luz del polígono de manera fraudulenta, a través de un empalme. Los agentes tuvieron conocimiento del cultivo a través de una denuncia interpuesta por una empresa de abastecimiento de energía, debido a la magnitud de la electricidad utilizada para mantener las plantas de marihuana, de 150 kilos de peso, que llegó a fundir la instalación eléctrica de toda la zona. El detenido alquiló además dos naves colindantes que utilizaba a modo de almacén y laboratorio. El pasado 12 de enero la Policía Nacional se incautó de 148 lámparas de 600 vatios, 150 transformadores, 70 ventiladores y 20 garrafas de fertilizante, material que se encuentra en la Comisaría de Alcoy, bajo custodia de la Policía Local, que también intervino en el operativo que se saldó con la detención del joven, que ha pasado a disposición judicial.