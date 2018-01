The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO La Policía recupera una campana del siglo XVI robada hace 13 años de Barxell El elemento patrimonial acabó en Francia después de tres operaciones de venta - Será restaurado en Alemania antes de ser recolocado en la ermita previa autorización judicial jueves, 11 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/01/2018) La Policía autonómica ha recuperado la campana de la ermita de Barxell, originaria del siglo XVI y robada hace 13 años. La Policía de la Generalitat ha contado con la colaboración ciudadana y de expertos para recuperar este elemento patrimonial, cuyo origen se remonta a 1520 y que tiene un valor de unos 3.000 euros. La campana, de unos 30 kilos de peso, fue seguida tras ser vendida por 125 euros en el Rastro de Valencia, cuyo comprador de Tarancón la vendió a otro de Palencia por 500 euros, que a la vez la volvió a vender en Francia por 800. El experto en campanas y antropólogo, Francisco Llop, dio la voz de alarma cuando un amigo le facilitó una fotografía. La campana será restaurada. Parte de los trabajos se realizarán en Alemania. El Ayuntamiento ha confirmado que volverá a su lugar de origen. Para ello precisa de la autorización de Juzgado número 7 de Valencia, que instruye la causa, por la que figuran como investigadas tres personas presuntamente vinculadas al robo y las sucesivas ventas de la campana.