TRÁFICO La Policía sanciona a 34 conductores en dos días Los controles detectan 21 vehículos sin pasar la ITV jueves, 18 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Policía Local ha sancionado a 34 conductores en dos días, fruto de los controles desarrollados en diferentes puntos de Alcoy. El control instalado el martes en la plaza de España se saldó con 10 conductores sancionados porque sus vehículos no habían pasado la ITV, otros 6 por no llevar el cinturón y 2 más por carecer de seguro. También el martes fue sancionado un conductor por tener el carnet caducado. El miércoles, los controles de la plaza de España y la calle de Alicante propiciaron 11 sanciones por no tener pasada la ITV y 3 por no llevar el cinturón de seguridad.