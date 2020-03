The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS La policía sanciona a 6 personas por incumplir con el estado de alarma Los viandantes deben llevar el certificado de empresa o el tique de la compra para justificar a las fuerzas de seguridad el paso permitido por la vía pública miércoles, 18 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La policía ha sancionado a 6 personas en Alcoy por no cumplir con el estado de alarma. Ciudadanos que han infringido las pautas marcadas por el Gobierno central para evitar la propagación del coronavirus y que determinan que solo se pueden realizar desplazamientos para atender causas de fuerza mayor, ir a trabajar o a comprar productos de primera necesidad, como ha recordado Raül Llopis, edil de Seguridad. Agentes de la Policía Local y Nacional, durante estos días, están patrullando las calles para informar a la ciudadanía “de la situación del estado de alarma y de la imposibilidad de transitar tanto por la calle como por espacios públicos”, según Llopis. Desde la conejalía de Seguridad, también, informan que para justificar los desplazamientos cuando sean preguntados por las fuerzas de seguridad. “Por ejemplo, si vamos a trabajar, tendremos que enseñar un certificado sellado por la empresa, la receta si hemos ido a recogerla o si vamos a comprar, tendremos que enseñar el tique de compra”. El edil, por último, agradece “a la ciudadanía que está cumpliendo y quedándose en casa para cuidar de sí mismo y de los demás” y recuerda que está operativo el teléfono gratuito 900 75 00 71 que atienden desde el Ayuntamiento.