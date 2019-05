The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO DOCUMENTAL La Politécnica digitaliza el archivo de la Escuela Industrial de Alcoy Un total de 32 memorias de curso académico, 13 libros de actas y registros y 25 fotografías se pueden consultar en versión digital en la web riunet.upv.es lunes, 13 de mayo de 2019 La Politécnica digitaliza el archivo de la Escuela Industrial de Alcoy y lo pone al alcance de todo el público. La universidad, en 2013, inició el proyecto para convertir el legado documental de la escuela, que tuvo su comienzo en el siglo XIX, en una versión digital. Una historia escrita que da cuenta de la evolución de la escuela industrial desde su creación y de Alcoy, como se destacó en la presentación de este proyecto. Los archivos digitalizados son 32 memorias de curso académico, 25 fotografías y 13 libros de actas y registros. y se pueden visualizar en https://riunet.upv.es/handle/10251/38041. Una huella digital de un centro educativo que nació hace casi dos siglos con el objetivo de preparar a técnicos industriales para las empresas de sector en la ciudad.