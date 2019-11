The examples populate this alert with dummy content

ALCOY La Politècnica programa ocho actividades para la Semana de la Ciencia El ministro en funciones de Universidad, Pedro Duque, apoya esta iniciativa, que se desarrollará del 18 al 23 de noviembre, y la labor de la Politècnica en la difusión de la ciencia martes, 05 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/11/2019) El Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València programa ocho actividades en las jornadas centrales de la Semana de la Ciencia. La actividad se estrenará el lunes 18 de noviembre con la conferencia Mujer, ciencia y sociedad: la brecha de género a cargo de Flora de Pablo, profesora de Investigación del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. El ciclo continuará el martes 19, cuando Héloïse Vilaseca, ingeniera química especializada en la ciencia en la cocina, hablará sobre Creatividad y ciencia en la cocina: una historia de éxito colectivo en el Celler de Can Roca y la médico y especialista en neurociencia Rosa Casafont abordará El arte de transformar la mente: neurociencia aplicada a la educación en la charla programada para el 20 de noviembre. Leonor Peña-Chocarro, licenciada en Prehistoria y Arqueología, reflexionará sobre el pasado de la especie humana y, en particular, sobre la alimentación (vegetal) entendida como motor de la vida, de la economía y de la cultura. Lo expondrá el jueves 21 de noviembre en su conferencia Reconstruyendo la dieta del pasado desde la arqueología. El viernes por la tarde será el momento en que Aurelia Bustos, oncóloga, ingeniera informática y doctora en Inteligencia Artificial, hablará sobre ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar en los avances médicos y en la investigación en cáncer? Las conferencias se celebrarán a las 19:30 horas en el salón de grados Roberto García Payá del Campus de Alcoy y para asistir hay que inscribirse en la web semanaciencia.alcoy.upv.es Programa cultural La celebración se complementa con la exposición FotCiencia16, que se podrá visitar hasta el 24 de noviembre en el Centro Comercial Alzamora, una visita teatralizada por el Alcoy Medieval para el domingo 17 de noviembre y una visita al poblado fortificado de El Castellar el 23 de noviembre. Extensión La Politècnica extiende la Semana de la Ciencia a sus sedes universitarias dado que este martes, María Ángeles Bonet ha ofrecido una charla en la sede de Bocairent sobre Nanofuturo, entre la ciencia y la ficción. El martes 12 de noviembre, Juan Ignacio Torregrosa realizará 10 reflexiones sobre la crisis climática en la sede de Banyeres y, por último, el miércoles 27 de noviembre Jordi Linares hablará en la sede de Villena sobre Inteligencia Artificial y su aplicación a las nuevas tecnologías interactivas: chatbots y realidad aumentada. La programación ha sido presentada este martes con la asistencia del ministro en funciones Pedro Duque quien ha destacado la labor que realiza el Campus de Alcoy de la UPV en la difusión de la ciencia. En el acto le han acompañado el alcalde, Antonio Francés, y el director del Campus de Alcoy, Juan Ignacio Torregrosa.