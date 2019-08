The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La pólvora escribe el final de las fiestas de Moros y Cristianos Las tropas moras y cristianas se enfrentan en el Alardo en la última jornada de las celebraciones contestanas - Mañana, festividad de Sant Hipòlit, habrá una misa en honor al patrón lunes, 12 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/08/2019) Cocentaina cierra hoy sus fiestas de Moros y Cristianos con la batalla de arcabucería. Los actos del Alardo empezaban de madrugada con las guerrillas en las faldas de la serra de Mariola. Esta mañana se ha celebrado la Estafeta y Embajada Mora, declamada por Rubén Vilanova. En esta embajada se ha realizado el acto de la recreación de quema de Cocentaina por las tropas árabes en 1304 que hizo que los vecinos de la Vila Condal fueran conocidos como socarrats. El presidente de la Junta de Fiestas, Hipòlit Borràs, ha destacado la normalidad de los actos y las buenas opiniones y valoraciones recabadas. Por la tarde, a partir de las 18,30 horas tendrá la Estafeta y Embajada Cristiana con David Pascual como embajador. A las dos se ha celebrado la divertida Ambaixada de les Tomaques con las filaes Cavalleria Ministerial y Bequeteros. Aún habrá un acto final mañana martes a las 12 horas, cuando se celebrará la misa en la parroquia de Santa María dedicada al patrón al ser el 13 de agosto la festividad de Sant Hipòlit. El punto fuerte de esta jornada está en la batalla de arcabucería en la que está previsto que se quemen entre mañana y tarde 461 kilos de pólvora, algo menos de los 500 esperados tras el incremento de un 40% del precio del kilo de pólvora.