MOROS Y CRISTIANOS La prensa rusa se hace eco de las fiestas de Alcoy Dos publicaciones, Cosmopolitan y la que reparte la aerolínea Aeroflot en su trayecto Moscú-Alicante, elevan los Moros y Cristianos a escala internacional martes, 03 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Festa continúa su andadura en la búsqueda de promoción en medios extranjeros. En este caso, dos publicaciones de Rusia han sido las que se han hecho eco de las fiestas en honor a San Jorge. Una de ellas es Cosmopolitan que, en su edición de este mes, ha reservado un espacio a doble página para hablar de los Moros y Cristianos de Alcoy. La otra es la publicación que la aerolínea Aeroflot reparte durante sus vuelos, concretamente, en los trayectos Moscú-Alicante, donde se puede encontrar este reportaje también a doble página. El Ayuntamiento remarca que el press trip que reunió a periodistas internacionales en las fiestas del año pasado ha sido clave para consolidar la promoción internacional de la Fiesta.