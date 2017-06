The examples populate this alert with dummy content

AGENDA La previa del verano Las actividades culturales arrancan este viernes con la setmana dels barris y continúan el sábado con una jornada dedicada a los más jóvenes viernes, 16 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (15/06/2017) Una de las mejores formas de combatir el calor es la cultura. Distraerse nos aleja de las altas temperaturas y nos ayuda a pasar un fin de semana diferente. Vamos con la agenda. Viernes, 16 de junio Empezamos con la Setmana dels barris de la Zona Norte. A las 18.00 horas hay una inauguración de la exposición de pintura en la sede de la Asociación de Vecinos. A las 19.30, actuación de Rafa Felipe y Verónica Feliu. El programa termina a las 22.30 horas con la proyección de Arlo en el Anfiteatro Amando Blanquer. Hay una presentación del libro, Combatir la islamofobia, a las 19 horas, en Detroit Llibres. Una actividad que se enlaza con la Kafeta para la autogestión de la Plataforma Crida contra el Racisme en l’Ateneu Popular El Panical, a las 21 horas. También tenemos teatro: Una noche de primavera sin sueño. Bolos Teatre, a las 20.30 horas, en el Teatre Principal. Sábado, 17 de junio Continúa la Setmana dels barris en la Zona Norte. A las 19.30 horas hay actuación de A3 Danza y Gabriel Amador, en la calle Teodoro Llorente. Tankats y Sang d’Orxata actúan a las 22 horas en el anfiteatro Amando Blanquer. El sábado destacan las jornadas Joves x Joves, desde las 10.30 horas, con el plato fuerte del Demorock, concurso de bandes joves, a las 21 horas, en el parque de La Glorieta. Volvemos a l’Ateneu Cultural El Panical. Hay una charla: Aprender feminismo en un centro educativo público. Mesa redonda de Fonévol. ¿Después? Cinefórum: Persépolis. Todo, a partir de las 18 horas en l’Ateneu Cultural El Panical. Y el sábado es, sobre todo, el Día Internacional de la Música. Además de Joves x Joves, hay actuación de la Orquesta Sinfónica Alcoyana y la solista Olga Tinibaeva. A las 19 horas, en el Teatro Calderón. También, en este contexto, se va a celebrar la gala de fin de curso Ballet Gabriel Amador. A las 19 horas, en el Teatre Salesians. Y una segunda oportunidad para disfrutar del teatro: Una noche de primavera sin sueño. Con Bolos Teatre, a las 19.30 horas, en el Teatre Principal. Domingo, 18 de junio Hoy nos metemos de lleno en la Setmana dels barris de la Zona Norte. A las 9 de la mañana hay Campeonato de petanca en la plaza de Al- Azraq. A las 11.30 Volta Ciclista alas barris desde la calle Juan Bosco (sede asociación). A las 19.30 horas, actúa Mayte Ponsoda y Alicia Montava. A las 20 horas: el sainete llamado Un columbari de Profit, en el anfiteatro Amando Blanquer.