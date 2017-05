The examples populate this alert with dummy content

85 ANIVERSARIO EAJ12 La primera Corporación de la Democracia Radio Alcoy rescata de su fonoteca la Tertulia Cívica con concejales de la Corporación Municipal que resultaron elegidos en los comicios del 3 de abril de 1979 jueves, 11 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (11/05/2017) El 24 de mayo se cumplen dos años desde las últimas elecciones municipales. En Hoy por Hoy Alcoy abrimos la Fonoteca para hablarles de las primeras elecciones municipales de la Democracia, que se celebraron el martes 3 de abril de 1979, hace 38 años. Desde la Republica no se habían producido otras municipales, habían pasado 45 años. Las generales se habían celebrado en 1977 y España estaba gobernada por UCD, con Adolfo Suárez, presidente del Gobierno. Ese en Alcoy fue nombrado por el gobernador civil de Alicante el último alcalde antes de las elecciones municipales Alberto Emilio García Rodríguez, quien fue el fundador de la Casa de Andalucía en Alcoy. Ese mismo año fue elegido Josep Lluís Albiñana Olmo (PSOE) presidente del Consejo del País Valenciano, institución creada por real decreto-ley en el que se aprobaba el régimen preautonómico. El retraso de las municipales se debió al temor, por parte gobierno, a que se repitiese el resultado de las elecciones del 12 de abril de 1931 con una gran mayoría a la izquierda. Se convirtieron en un plebiscito para la monarquía tanto es así que dos días después estaba implantada la república en España. El clima general en las grandes ciudades era normal con grandes mítines y ambiente democrático, pero en las zonas rurales todavía se notaba el peso del franquismo. Para las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, Alcoy tenía 66.000 habitantes, con un censo electoral de 43.933 posibles votantes. Se presentaron seis partidos: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unión de Centro Democrático (UCD), Partit Comuniste de Pais Valencía (PCPV), Coalición Democrática (CD) que era la coalición de varios partidos de derechas entre los que se encontraba Alianza Popular AP), Partit del Treball del Pais Valencià (PTPV) y la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Los resultados arrojaron una abstención del 28,7%. Y solo obtuvieron representación tres partidos: PSOE, 11 concejales con 13.558 votos, UCD, 10 concejales con 11.408 votos y PCPV, 4 concejales con 5.331 votos. Los 11 concejales del PSOE eran: José Sanus, Rafael Cantó, Ángel Company, Concepción Martínez, José Mª Escrigas, Rafael Carlos Ferri, Juan Santamaría, Francisco Giner, Juan Antonio Seller, Miguel Rubio y Francisco Bustos. Los 10 concejales de UCD eran: Vicente Boronat, Mari Julia Miró, Miguel Valor, Rafael Moya, Santiago Payá, Camilo Cano, Adolfo Seguí, Jorge Peidro, José Juan Tormo y Antonio Font. Los 4 concejales del PCPV: Josep Albert Mestre, Francisco Valor, Vladimiro Vitoria y Luis Torró. Al día siguiente de las elecciones Radio Alcoy convocó a participar en un programa de radio Tertulia Cívica a los partidos que habían obtenido representación. Asistieron a la Tertulia Cívica por el PSOE: José Sanus y Rafael Cantó, por la UCD: Vicente Boronat y Rafael Moya, y por el PCPV: Josep Albert Mestre y Luis Torró. Recuperamos este programa en el que surgen a debate asuntos aún hoy candentes como la mancomunidad de municipios y la desaparición de las diputaciones. Tras esta tertulia, el 19 de abril de 1979 se constituyó el nuevo Ayuntamiento, se procedió a votar al alcalde y resultó elegido José Sanus Tormo, con los votos del PSOE y PCPV, frente a Vicente Boronat Vercet que le votaron los concejales de UCD. A continuación se procedió a nombrar la comisión permanente que fue formada por 8 miembros, 4 del PSOE, 3 de UCD y 1 del PCPV. Ese 19 de abril Radio Alcoy invito, como había prometido antes de las elecciones a todo el consistorio en pleno, a los 25 concejales a una cena de confraternidad democrática en la Venta del Pilar. Eran los días anteriores a las fiestas y la Corporación Municipal salió formando a desfilar, incorporadas en estas escuadras desfilaban Concha Martínez y Mari Julia Miró, dándose el caso que un directivo de la Asociación de San Jorge se les acerco para decirles que no podían estar en la escuadra y las sacó. Dos semanas después de la constitución del nuevo ayuntamiento se celebró el primer pleno, en el cual se distribuyeron las delegaciones y Comisiones de Gobierno. Lo que más llamó la atención a la opinión pública fue que a los concejales de UCD también se les ofrecieron y aceptaron competencias de Gobierno. Sin lugar a duda, fue el Ayuntamiento gobernado con el mayor consenso de la historia de la democracia. Si quieren saber más les recomendamos el libro de Pedro Juan Parra Verdú, Tardo Franquismo y transición democrática en Alcoy (1973 – 1979). En 1979 Alcoy tenía una población de cerca de 66.000 habitantes, para las municipales el censo electoral era de 43.933 posibles votantes. Lo que significa que la diferencia entre las dos cantidades nos da la de menores de 18 años, 22.000. Pero en 2015 con una población era cerca de 59.500 habitantes, el censo electoral era de 47.124 posibles votantes. Lo que significa que los menores de 18 años eran unos 12.400. Una lectura rápida entre 1979 y 2015 la población en general disminuyó en 6.500 habitantes, pero la disminución en menores de 18 años fue de cerca de 9.600.