The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS La Primitiva denuncia el robo de instrumentos en un local del centro El Centro Instructivo Musical ha puesto los hechos en conocimiento de los agentes de la Policía Local y de la federación de bandas para tratar de recuperar las piezas sábado, 02 de septiembre de 2017 Los músicos de La Primitiva (Centro Instructivo Musical Apolo) han sido víctimas de la oleada de robos detectada en la ciudad. En la madrugada del jueves 31 de agosto al viernes 1 de septiembre fueron sustraídos de un local particular cuatro instrumentos musicales que pertenecen a la banda. El presidente del CIM Apolo, Enrique Bou, ha confirmado a Radio Alcoy que se trata de un bombo NP, unos platos de 16 pulgadas Zildjian, un pie de charles con platos y una barbuca (una especie de tambor pequeño de mano). La Primitiva ha denunciado el robo a la Policía Local y ha puesto los hechos en conocimiento de la Federación Valenciana de Bandas de Música para tratar de localizar los instrumentos, antes de que sean colocados en el mercado negro. “Lanzamos un llamamiento para evitar que este tipo de hechos vuelva a repetirse”, ha explicado.