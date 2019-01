The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES La procesión cierra los actos del 450 aniversario del Jesuset del Miracle El Gremio de Labradores, el Grup de Danses Sant Jordi, autoridades locales, civiles y eclesiásticas han tomado parte en el desfile que ha plantado cara al viento y las bajas temperaturas domingo, 27 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La procesión del Santísimo Sacramento de este domingo ha cerrado los actos de la festividad del Jesuset del Miracle en su 450 aniversario. El desfile ha recorrido las calles del centro tras la Misa del Tullidet que ha acogido la iglesia del Santo Sepulcro con presencia de autoridades locales y eclesiásticas. El Gremio de Labradores y el Grup de Danses Sant Jordi han tomado parte en la procesión que ha plantado cara al viento y las temperaturas propias del invierno. La Associació del Jesuset del Miracle celebra este lunes, 28 de enero, una misa en sufragio de los difuntos de la asociación a las 19.00 y ha organizado en el Teatro Salesianos la representación del auto Sacramental El Jesuset del Miracle a cargo de Tesalín y la entrega de premios del XXVI Concurso de dibujo y redacción. Concluye una semana de celebraciones que arrancaba el lunes 22 de enero con el triduo. Uno de los actos destacados de la programación del 450 aniversario de milagro ha sido el acompañamiento a Melchor en la pasada Cabalgata de Reyes.