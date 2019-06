The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES La procesión del Corpus Christi llega este domingo con novedades Destaca la reducción del recorrido con el paso por la calle Sant Llorenç o la elaboración de unas alfombras a cargo de las hermanas que están en el Santo Sepulcro jueves, 20 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (20/06/2019) La procesión del Corpus Christi tendrá lugar el domingo 23 de junio a partir de las 19,30 horas con una misa previa en la iglesia de Santa María. Esta procesión llega este año con novedades dado que hay una reducción del recorrido que además por primera vez pasará por la calle Sant Llorenç. Una tradición en nuestra ciudad que se remonta a 1410 y que tendrá otra novedad con la elaboración de unas alfombras especiales a cargo de las hermanas que residen en el Santo Sepulcro y para el que piden la colaboración popular. Por otro lado se consolida la participación del Coro de Alcoy. De todos estos detalles y que muchos más informan en Radio Alcoy José Luis Llopis, párroco de las parroquias del Centro y vicario de Sant Jordi, Javier Monllor, componente de la organización de la procesión del Corpus, y Nicolás Soler, coordinador de la capilla de la Adoración Perpetua, en una entrevista.