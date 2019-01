The examples populate this alert with dummy content

ESPECIAL SER DEPORTIVOS La promesa hecha realidad Ser Deportivos se desplaza a Madrid para entrevistar a Néstor Abad – Desde el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes donde entrena cada día martes, 29 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (29/01/2019) Desde pequeño la gimnasia es su pasión, la carrera de Néstor Abad para llegar a la cima no ha sido fácil, ahora está cada vez más cerca, todavía tenemos que celebrar muchas más alegrías del gimnasta alcoyano. Después de tener la experiencia en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, ahora se prepara para estar el Tokio 2020. Es uno de nuestros deportistas más importantes y Radio Alcoy se desplaza a Madrid para hablar con él al lugar donde entrena cada día, el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes. Hoy sabemos cómo es su día a día, sus objetivos, su vida en Madrid, cómo ha influido el nacimiento de su hijo, la ilusión que tiene porque Alcoy tenga unas instalaciones de gimnasia importantes y muchas cosas más. Este programa ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy y la Concejalía de Deportes y las facilidades que el gabinete de prensa de la Real Federación Española de Gimnasia nos ha dado para hacer la entrevista en el mismo gimnasio donde entrena a diario.