ALCOYANO 0 - 0 VILLARREAL B La promoción ya es numérica El CD Alcoyano ha logrado certificar el play off numéricamente pero no la segunda plaza tras empatar a 0 frente el Villarreal B en El Collao – Los de Seligrat dispusieron de varias ocasiones de peligro sobre todo tras la expulsión de Antón, jugador del filial del submarino amarillo domingo, 30 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Partido del C.D. Alcoyano (30/04/2017) El Club Deportivo Alcoyano empató a 0 frente el Villarreal B en El Collao. Con el punto sumado los blanquiazules logran certificar de forma numérica el play off ya que con seis puntos en juego en los dos partidos que restan para el final de la liga regular el cuarto clasificado, el Badalona, está a nueve puntos de distancia. A pesar de esa gran noticia, el Alcoyano no ha asegurado la segunda plaza ya que el Valencia Mestalla está a cinco puntos y depende de los resultados que se den en las próximas jornadas para poder conocer a los rivales a los que se pueden enfrentar en la promoción de ascenso. Con un gran ambiente en El Collao con pancartas incluidas por parte de los aficiones blanquiazules dando las gracias al equipo por lograr virtualmente el play off tras vencer en el Rico Pérez, devolviendo así la ilusión del ascenso a Segunda A tras algunas temporadas sin lograrlo, arrancó el encuentro ante el Villarreal B. A pesar de que la intención del Alcoyano era conseguir una victoria el filial del submarino amarillo le puso las cosas complicadas a los blanquiazules. Aunque el conjunto castellonense no dispuso de ocasiones de peligro en la primera parte sí que logró jugar bien en ataque y replegarse muy bien en defensa impidiendo al Deportivo poder llegar a la portería de Cantero. Al descanso se marcharon ambos equipos con 0-0 en el marcador. En la reanudación el Alcoyano despertó y lo hizo todavía más tras la expulsión de Antón por doble amarilla en el minuto 61, previamente a esa acción, Ángel dispuso de una gran ocasión que se le fue por arriba de la portería tras un disparo desde la frontal del área. Después de la expulsión el Alcoyano logró llegar a la portería rival, siendo el primer disparo entre los tres palos de José García en el minuto 67. Otra de las ocasiones fue de Antonio Navarro que se quedó sólo ante el portero pero reaccionó con un disparo suave que detuvo Cantero. Miguel Bañuz, que repitió titularidad en la portería blanquiazul, también intervino en algunas ocasiones. Tras realizar los seis cambios, tres de cada equipo, y con los tres minutos de añadido se llegó al pitido final dejando al Alcoyano con un punto más que certifica de forma numérica jugar la promoción de ascenso.