ANIMALES SIN CASA La Protectora celebra su jornada de puertas abiertas Será el domingo 20 a partir de las 10,30 horas - Habrá actividades como charlas, talleres o exhibiciones - Vicent Beneyto, uno de los organizadores, ha estado en Radio Alcoy explicando detalles de esta actividad viernes, 18 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (18/10/2019) La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy ha organizado una jornada de puertas abiertas en el Albergue Canino Municipal para el domingo 20 a partir de las 10,30 horas. Vicent Beneyto, uno de los organizadores de esta actividad, ha explicado en Radio Alcoy detalles de la misma. Él será el primero con una charla sobre cómo superar la fobia a los perros, sin olvidar la participación de la veterinaria María José Blanquer o de la nutricionista Mónica Castillo. También habrá otras actividades como talleres y castillos hinchables para los más pequeños, exhibiciones de perros y presentación del calendario del 2020. Estará también a la venta la lotería. Beneyto también explica que hay más de 100 animales en el albergue.