POLÉMICA La Protectora rechaza que el reparto de pólvora se realice dentro del albergue Los responsables del albergue canino consideran que esta alternativa no contempla ninguna medida de seguridad de cara al personal ni a las instalaciones, además de suponer un problema para los animales jueves, 11 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/01/2018) La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy ha manifestado su total repulsa a que el reparto de pólvora para el Alardo se lleve a cabo en las instalaciones del albergue canino municipal, una ubicación que se ha anunciado para las próximas Fiestas. Sin olvidar el estrés que podría causar a los animales, la Protectora tiene muy claro que el uso en este espacio no está regulado y podría suponer un riesgo, ya que obligaría a cortar la carretera. Como lo explica su presidente, Gonzalo Gisbert: "Hay que tener en cuenta que hay 200 animales y dos personas que están trabajando todo el día, con lo que se rompe la rutina, además del peligro que indudablemente conlleva, ya que una de las medidas a tomar por la Guardia Civil es cortar la carretera, lo que indica que hay un peligro, real o no, pero existe". La Protectora tiene prevista una reunión con el Ayuntamiento el próximo martes, 16 de enero. Desde el albergue animan al Ayuntamiento a buscar otros espacios municipales más alejados del núcleo urbano para el reparto de la pólvora, cuya cantidad este año se duplica, pasando de uno a dos kilos por festero.