HORA DEL MEDI AMBIENT La provincia hace Camino La Asociación Amigos del Camino de Santiago en Alicante recupera el trazado del sureste de la ruta jacobea sábado, 20 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (19/05/2017) La Asociación Amigos del Camino de Santiago en Alicante prepara su 25 aniversario, que se celebra el próximo año. La entidad viene trabajando desde hace casi un cuarto de siglo en la recuperación del trazado que en la Edad Medía seguían los peregrinos que partían el sureste. “No solo los que vivían aquí, sino los que llegaban en barco desde Italia”, apunta el presidente de la entidad, Federico Ramírez. El colectivo no solo se encarga de recuperar una parte importante del patrimonio histórico y cultural de la provincia, sino también de asesorar a nuevos peregrinos sobre alojamientos y acreditaciones, y a apoyar en el servicio que ofrecen los albergues del Camino. José Brotons, socio de la entidad, destaca que en la comarca, el camino empieza por el Barranc del Sinc. “Si nos adentramos, llegamos a Santiago”, explica. Siguiendo, eso sí, la señalización que la asociación se ha encargado de colocar.