The examples populate this alert with dummy content

GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE La provincia reconoce los 100 años del Contestano Mención especial en la Gala Provincial del Deporte al centenario rojillo - Manolo Candela, entre los nominados miércoles, 03 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/04/2019) Un año más la Gala Provincial del Deporte de Alicante tiene representación, a pesar de que no ganó, Manolo Candela estaba nominado como mejor deportista discapacitado. Además la comarca , através del CD Contestano, consiguió un protagonismo importante ya que se le reconoció su centenario con una mención especial. La atleta alicantina Mª Dolores Marcos y el piloto de rally benidormí Miguel Fuster han sido reconocidos esta noche como los mejores deportistas de la provincia de 2018. El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha participado en el ADDA en el acto de entrega de los XXXVI Premios del Deporte, unos galardones que convoca anualmente el Gobierno Provincial con el fin de reconocer el trabajo y el esfuerzo realizado durante todo un año por los deportistas, técnicos y clubes alicantinos. La gimnasta ilicitana Sara Marín, en la categoría de Mejor Deportista Discapacitado, y el Club Alicante Tenis de Mesa UNASYR han sido otros de los reconocidos durante el transcurso de esta ceremonia que ha contado con la presencia de más de un millar de asistentes. Por su parte, en la categoría de Mejor Deportista Promesa el premio ha recaído en el joven golfista alicantino Thomas Artigas, mientras que en la modalidad de Mejor Técnico, el jurado ha reconocido el trabajo de Roberto Cejuela, de El Campello y entrenador de grandes triatletas como Elena Lloret, Roberto Sánchez Mantecón o Lasse Lührs. “Vosotros sois un ejemplo, un modelo para tantos y tantos jóvenes que han encontrado en vosotros la inspiración necesaria para seguir luchando por sus sueños”, ha manifestado el presidente quien, además, ha ensalzado el talento, el espíritu de superación, el sacrificio, el compromiso y la constancia de todos los candidatos. Los conocidos presentadores de televisión Jesús Álvarez y Francine Gálvez ha sido los encargados de conducir el acto de entrega de estos galardones que, por segundo año consecutivo, han contado con una página web en la que los ciudadanos han podido elegir a sus candidatos favoritos. La ganadora de esta votación popular ha sido la taekwondista de Benidorm Anastasia Ignatyev quien, por ello, ha recibido un crucero de Royal Caribbean patrocinado por la agencia de viajes Mi Sol. Durante el transcurso del evento también se han concedido tres menciones especiales, una al pelotari José Antonio Martínez Asensi, que deja la competición tras una carrera repleta de éxitos, otra al Club de Fútbol Contestano por sus cien años de historia y la última al Club Voleibol Elche, que celebra su cincuenta aniversario. La celebración de esta importante cita, organizada en colaboración con la Asociación de la Prensa Deportiva y en la que se han repartido un total de 36.400 euros en premios, ha contado también con la asistencia del diputado responsable del Área, Juanjo Castelló, entre otras muchas autoridades. Eventos deportivos La XXXVI Gala Provincial del Deporte ha sido también el marco escogido para presentar dos de los eventos más significativos que marcarán el calendario deportivo de 2019. En este sentido, la Diputación de Alicante celebrará el próximo mes de mayo el ‘Alicante International Skate Cup Open. En memoria de Ignacio Echeverría Miralles de Imperial’, un acontecimiento que pretende convertirse en un referente nacional de esta actividad y rendir homenaje al joven español que dio su vida heroicamente en los trágicos atentados de Londres de 2017 para salvar la vida de otras personas. La competición se celebrará los días 10, 11 y 12 de mayo en la Playa de San Juan y contará con la presencia de los mejores skaters del panorama internacional. El otro plato fuerte de este año será la segunda edición de la ‘Gran Carrera del Mediterráneo’ que tendrá lugar el domingo 3 de noviembre entre los municipios de Alicante, Elche y Santa Pola. El Palacio Provincial será el punto de partida de esta espectacular prueba que discurrirá paralela a la costa por enclaves tan emblemáticos como el Parque El Palmeral o las playas de Urbanova, Arenales del Sol y el Carabassí. En total, 20 kilómetros de pura adrenalina que culminarán en la Playa Varadero de Santa Pola, con el mar Mediterráneo como telón de fondo. Premios Provinciales del Deporte 2018: Mejor Deportista Femenina: Mª Dolores Marcos

Mejor Deportista Masculino: Miguel Fuster

Mejor Deportista Discapacitado: Sara Marín

Mejor Deportista Promesa: Thomas Artigas

Mejor Club: Club Alicante Tenis de Mesa UNASYR

Mejor Técnico: Roberto Cejuela