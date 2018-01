The examples populate this alert with dummy content

BALANCE La provincia triunfa en Fitur a base de gastronomía y fiesta La Diputación valora la alta repercusión de las acciones promocionales desarrolladas en la feria de Madrid viernes, 26 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El diputado del Área de Turismo de la Diputación, Eduardo Dolón, ha realizado un balance positivo de la última edición de la Feria Internacional de Madrid, en la que se desarrollaron medio centenar de encuentros con profesionales del sector. Según los datos de la institución provincia, Costa Blanca batió récords promocionales gracias a su apuesta por la gastronomía y las fiestas populares. “Durante la presente edición de FITUR, la provincia ha batido todos sus récords promocionales, llegando a más de 14,6 millones de personas”. Así lo ha manifestado el vicepresidente y diputado de Promoción Turística, Eduardo Dolón. Especialmente relevante fue el Costa Blanca Food Experience, ubicado en una céntrica calle de Madrid, que congregó durante sus tres jornadas de apertura a más de 1.500 comensales que pudieron degustar platos y bebidas típicas de la provincia, acompañados por genuinos postres del territorio. El proyecto repetirá en próximas ediciones. Dolón ha resaltado las “excelentes cifras” registradas tanto en el punto de información habilitado en la plaza de Callao de Madrid para difundir entre los transeúntes las celebraciones más representativas del territorio como en el Gran Desfile Provincial que discurrió el pasado sábado por la tarde por el centro de la capital con gran éxito de público. Más de 70.000 personas visitaron el espacio del Patronato Costa Blanca, de 25 metros cuadrados, en el que los técnicos del ente repartieron numeroso material promocional de los 141 municipios que integran el territorio. A ello hay que sumarle el impacto mediático que registró la comitiva de más de 1.500 festeros y músicos de la provincia que transitó por las principales calles de la ciudad, mostrando al mundo la singularidad de las fiestas alicantinas. Youtube Live y Facebook Live obtuvieron cerca de 50.000 reproducciones del desfile, mayoritariamente en España, pero también en países como Canadá, Francia, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, Suiza o México, entre otros. Además, esta iniciativa tuvo presencia en Twitter con un alcance de 1,5 millones de impresiones. Respecto a las reuniones técnicas de trabajo, el diputado ha manifestado que se han llevado a cabo cerca de medio centenar de encuentros con profesionales del sector de segmentos tan específicos como el de cruceros, el familiar o el MICE. Sesiones con turoperadores, agencias de viaje, aerolíneas, proveedores de servicios y oficinas españolas de turismo de cerca de una veintena de países conformaron, asimismo, parte de la agenda institucional del Patronato Costa Blanca. Durante las distintas jornadas de la feria, se mantuvieron citas con empresas de innovación que han presentado sus herramientas más punteras en este campo. El organismo, en colaboración con los distintos ayuntamientos de la provincia, desarrolló 47 presentaciones de producto, de las que cinco fueron exclusivas de la marca Costa Blanca, mientras que 36 correspondieron a municipios, tres a asociaciones empresariales y otras tres al colectivo LGTB. Se llevaron a cabo, además, 16 showcookings. El diputado ha hecho referencia a la contundente campaña de promoción que la Costa Blanca realizó durante la pasada semana tanto en redes sociales, con un alcance de más de ocho millones de impactos, como en plataformas audiovisuales, cuyas acciones han llegado a más de seis millones de ciudadanos. La 38ª edición de FITUR cerró sus puertas el pasado domingo con la participación de cerca de 10.000 empresas de 165 países y la visita de más de 250.000 personas de todo el mundo. Su potente agenda de encuentros comerciales, refuerza su posición como el primer gran foro de negocio de la industria mundial del turismo. El diputado, quien ha querido agradecer a los municipios alicantinos el trabajo desempeñado en este certamen, ha puntualizado que “Costa Blanca Food Experience y el Gran Desfile se han consagrado, gracias al numeroso público que se ha sumado a las dos propuestas, como citas obligatorias que debemos mantener año tras año, porque las sensaciones han sido satisfactorias y estamos contentos con los resultados obtenidos”.