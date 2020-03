The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA La próxima feria del textil hogar ya alcanza el 75% de ocupación Del 22 al 25 de septiembre la principal feria del sector regresa a Valencia con la previsión de incrementar el número de firmas expositoras de la pasada edición martes, 03 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (03/03/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (03/03/2020) La organización de Home Textiles Premium by Textilhogar prepara la edición del 50 aniversario de manera especial. Del 22 al 25 de septiembre la principal feria de textil para el hogar vuelve a Valencia con la previsión de incrementar el número de firmas expositoras de la pasada edición. El salón textil, que compartirá celebración con la prestigiosa Habitat Valencia, ha confirmado que supera ya las 70 firmas expositoras que representan el 75% de la ocupación, cuando faltan seis meses para su desarrollo.

Máximo Solaz, director del certamen, destaca el dato y la fuerte implicación de las empresas de las comarcas textiles por excelencia. "El regreso del sector textil a Feria Valencia y las sinergias que se pueden establecer con la celebración conjunta con Hábitat abren nuevas oportunidades de negocio para nuestros expositores, tanto ante el canal nacional como internacional. Y así lo está entendiendo el sector textil que, junto a entidades como ATEVAL – Home Textiles From Spain están impulsando el crecimiento de esta feria”.

Home Textiles From Spain estrenará un escaparate expositivo hacia nuevos segmentos como el de los diseñadores textiles, que tendrán su espacio en la nueva área Home Textiles Designers Area. Además, el sector de los editores textiles también está recibiendo con agrado las nuevas perspectivas que se abren al certamen con la celebración en septiembre en Valencia junto a Hábitat, certamen con el que comparten sinergias especialmente en el ámbito de los prescriptores y profesionales del contract.