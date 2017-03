The examples populate this alert with dummy content

DANZA La proyección internacional del ballet local Ana Botella habla de su participación en eventos internacionales-Su ballet lleva cinco años sorprendiendo en el Carnaval de Niza jueves, 09 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (06/03/2017) Ana Botella no para y por eso se ha ganado también el reconocimiento del público internacional. La coreógrafa y bailarina alcoyana acumula ya cinco años consecutivos de participación en el Carnaval de Niza, uno de los más espectáculares de cuantos se celebran en Europa. Ana Botella habla de esta experiencia, de la calidad de las integrantes de su ballet y del origen de estos bailes: las fiestas de Alcoy.