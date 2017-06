The examples populate this alert with dummy content

PREGÓN OFICIAL La Publicació invoca las fiestas de Cocentaina El desfile de festeros oficiales e infantiles confirma la participación de las 16 filaes en los próximos Moros y Cristianos lunes, 26 de junio de 2017 Cocentaina activó el sábado la cuenta atrás para sus fiestas de Moros y Cristianos, que se celebran del 11 al 14 de agosto en honor a San Hipólito. Los festeros oficiales e infantiles pregonaron los festejos durante la Publicació, desarrollada con brillantez en una sofocante tarde que culminó por la noche con las primeras voltetes. Después de que la Junta de Fiestas obtuviese la pertinente autorización de la alcaldesa, Mireia Estepa, para organizar los Moros y Cristianos, los cientos de miradas de la plaza de la Vila, ante el Ayuntamiento, se dirigieron hacia Maria del Mar Albadalejo, de la filà Gentiles. Fue la encargada de comandar el desfile de las tropas cristianas. A las filaes de la cruz les siguieron las del bando de la luna creciente, dirigidas en este caso por Frajo Reig, de la Guardia Jalifiana, los populares Sahorins. Los primeros aplausos dieron paso a los publicadores infantiles, dirigidos por Marc Domínguez (Gentiles) y Franjo Reig (Guardia Jalifiana). Los festeros oficiales cubrieron el trayecto tradicional de la Primera Diana por las calles de la vila, mientras que los pequeños acudieron al monumento a San Hipólito para ofrendarle con flores. Todos, pequeños, mayores y público, se reencontraron en el Passeig de El Comtat para cerrar el desfile ante el Palau Comtal. “La Publicació es la forma en la que las filaes, con un representante, confirman de forma simbólica su compromiso de participar en los Moros y Cristianos”, resume el presidente de la Junta de Fiestas, Hipòlit Borràs, que debuta este año en el cargo. La Publicació contó con la participación de las dos bandas de la localidad, el Ateneu Musical y la Unió Musical Contestana. El desfile lo abrió la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet, bajo la dirección del maestro Francisco Valor. Por la noche, las primeras filaes participaron en las voltetes, esa especie de ensayo general que llena de fiesta las noches de los fines de semana de julio las calles de la villa condal.