Manuel Gato, ha querido despedirse en Radio Alcoy de la afición blanquiazul después de confirmar su marcha y fichar por el Sabadell. “La razón por la que me voy es Vicente Mir, no entendí lo que dijo en la rueda de prensa y no iba a estar feliz en Alcoy”, segura el de Benidorm.

El club quería que el delantero continuase y por eso dice que , “estoy muy agradecido a Juan Serrano por los esfuerzos y las conversaciones que hemos tenido para que me quedase, pero hay una diferencia insalvable que hace que no me pueda quedar”, afirma.

Manuel Gato ha estado 4 temporadas en el Alcoyano en dos etapas, y no tiene suficientes palabras de agradecimiento a la afición. “Por mucho que agradezca a la afición, no será suficiente el trato y el cariño que me ha mostrado siempre. Al final, me llevo una afición, una ciudad que quiero y un club que siempre lo tendré dentro, por mi y por mi familia, que ha estado muy a gusto aquí”, concluyó.

El jugador volverá a Sabadell, donde ya pasó una etapa con el arlequinado, curiosamente en la que también procedía del Alcoyano.