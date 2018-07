The examples populate this alert with dummy content

RECURSOS HÍDRICOS La reactivación industrial dispara el consumo de agua en El Comtat La explotación de los acuíferos de Mariola se incrementó un 21,6% durante 2017 lunes, 02 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las extracciones de agua en los acuíferos de Mariola aumentaron en 2017 como consecuencia de la reactivación. La última memoria de la Junta central de usuarios de los pozos, correspondiente a 2017, constata un incremento del 21,6% respecto al ejercicio de 2016. Cocentaina, Muro, L’Alqueria d’Asnar y Biar, que se abastecen de estas reservas, consumieron 2.593.491 metros cúbicos. El presidente de la junta y alcalde de L’Alqueria, Jaume Pascual, atribuye el aumento de las extracciones a la “mejora de la actividad económica en el sector industrial”. El incremento del consumo registrado el pasado año fue el primero desde 2008. Durante la última década se habían acumulado descensos de entre el 15 y el 30%, según años. Pascual reconoce que la instalación de nuevos contadores permitió mejorar el control y reducir los consumos. Este factor se unió a la crisis económica, con menor actividad en las empresas, para explicar la disminución en las extracciones. Esa situación, puntualiza Pascual, comenzó a cambiar en 2017. La última memoria recoge unos datos en los que, a diferencia de ejercicios anteriores, no figuran las extracciones de la comunidad de usuarios del Alto Vinalopó, adscritos ahora por orden de la Confederación Hidrográfica del Júcar a la junta central del Vinalopó-L’Alacantí y al consorcio Aguas de la Marina Baja.