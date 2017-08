The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "La realidad de la parroquia difiere de la que llega a los medios" El sacerdote Diego Pastor hace balance de sus 5 años de ejercicio en Alcoy y explica su proyecto de futuro rumbo a las misiones viernes, 04 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/08/2017) El sacerdote Diego Pastor visita este viernes Hoy por Hoy Alcoy. En la entrevista hace balance de los 5 años que ha pasado en Alcoy en los que se ha hecho cargo de la Parroquia San José Obrero de Batoy, de los Juniors Flor de Neu de San Roque y ha sido sacerdote delegado de Cáritas en Alcoy. Habla de su marcha a las misiones y de sus vivencias. "Tengo la suerte de haberme rodeado de buena gente que me ha apoyado", ha explicado. Sobre el día a día como sacerdote ha señalado que la realidad que rodea a la parroquia no es la misma que sale en televisión. "El día a día acaba con la mala imagen de la Iglesia". Su nueva etapa comienza a mediados de septiembre en que marchará a Madrid para iniciar su formación rumbo a las misiones.