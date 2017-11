The examples populate this alert with dummy content

ACUERDO La reapertura del CADA costará un millón de euros La Fundación Caja Mediterráneo asumirá el coste de la adecuación del edificio por 700.000 euros, mientras que el Ayuntamiento destinará 250.000 euros al funcionamiento del centro - La Generalitat aportará 400.000 euros anuales para exposiciones jueves, 02 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La reapertura del CADA como subsede del Institut Valencià d’Art Modern, del IVAM, va a suponer una inversión de 950.000 euros. De esta cantidad, la Fundación Caja Mediterráneo aportará 700.000 euros, que irán destinados a actuaciones de adecuación del inmueble. El Ayuntamiento de Alcoy prestará los servicios generales para el funcionamiento del centro por valor de 250.000 euros. La gestión compartida deja para el tercer agente, la Generalitat, la tarea de programación de exposiciones y mantenimiento de uno de los espacios con un coste anual de 400.000 euros. Así lo determina el acuerdo firmado este martes en Alcoy, donde estuvo presente el conseller de Cultura, Vicent Marzà. "Desde la Generalitat, nos haremos cargo de la primera planta para habilitar una exposición anual con los fondos del IVAM, además de programar exposiciones temporales, algunas de ellas, centradas principalmente en jóvenes Si la primera planta del edificio estará destinada a la muestra permanente de fondos propios del IVAM, la Fundación Caja Mediterráneo gestionará la planta baja del Centre d’Art: dos grandes salas de exposiciones con más de 1.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento se encargará de la segunda planta, que contará con un salón de actos, además de ser un espacio pensado para videoarte, arte sonoro, videodanza y performance, donde habrá un estudio de grabación y dos salas de talleres.