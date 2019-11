The examples populate this alert with dummy content

ALCOY La recogida de cartón, envases y vidrio sube un 19% en el primer semestre de 2019 Los alcoyanos depositan 1.798 toneladas en los contenedores para reciclar frente a los 1.509 recogidos de enero a junio de 2018 jueves, 07 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/11/2019) La recogida selectiva de cartón, envases y vidrio en Alcoy aumenta en el primer semestre de 2019 alcanzando las 1.798 toneladas, siendo un 19% más respecto a enero y junio de 2018, que se registraron 1.509 toneladas. Los alcoyanos, de enero a junio de este año depositaron en los contenedores azules 708 toneladas de papel y cartón, 637 toneladas de envases en el amarillo y 452 toneladas de vidrio, según los datos ofrecidos desde la concejalía de Transición Ecológica. Jordi Silvestre, edil delegado del área, destaca esta subida al igual que los datos de recogida del aceite usado desde que se puso en marcha el servicio con nueva empresa, el pasado mes de mayo. "En cuatro meses, hemos retirado de todos los contenedores de la ciudad casi 5.700 kilos de aceite, lo que representa una cifra bastante importante", indica. Esta tendencia al alza también se da en residuos voluminosos, es decir, en retirar muebles, madera o aparatos electrónicos y eléctricos ya que en todo 2018 fueron 468 toneladas y en los primeros nueve meses de este año se superó este registro llegando a las 469 toneladas, según la información facilitada. Silvestre, por último, destaca que la ciudadanía está cada vez más concienciada en separar los residuos y darles una segunda oportunidad.