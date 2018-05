The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "La recuperación del textil está por debajo del esfuerzo de las empresas" El ex presidente de Ateval, León Grau, hace balance de su gestión al frente de la patronal miércoles, 16 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora de la economía (15/05/2018) León Grau ha puesto punto final al mandato del primer alcoyano al frente de Ateval, la patronal valenciana del sector textil. Como presidente ha vivido el repunte del sector después de un fuerte desplome sufrido, en primer lugar, por la liberalización de mercados y, desde 2008, por la crisis financiera. El textil valenciano ha comenzado a arrojar cifras positivas, pero muy discretas, a juicio de Grau: “Los resultados no se ajustan al esfuerzo del sector”, asegura. En su balance como presidente, Grau destaca como logros la puesta en marcha de la feria Home Textiles Premium, la creación de una confederación de patronales industriales y la habilitación de ayudas sectoriales por parte de la Generalitat Valenciana. Le ha faltado, según reconoce, reforzar la influencia del sector en Europa. En la entrevista concedida a RADIO ALCOY, León Grau explica los motivos por los que no ha renovado en el cargo, analiza los retos a los que se enfrenta el sector y las necesidades que las empresas precisan por parte de la administración.