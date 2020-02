The examples populate this alert with dummy content

EL MUNDO DE LAS 13 LUNAS La reencarnación de Omm Seti Nacho Ares, escritor, egiptólogo, historiador, director y presentador de Ser Historia, de la Cadena SER, nos habla en El Mundo de las Trece Lunas de una fascinante historia: la de Omm Seti miércoles, 26 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO El mundo de las 13 lunas (26/02/2020) Nacho Ares nos explica la vida de una mujer que ha protagonizado una de las historias relativamente recientes más fascinantes. Una mujer atraída por una percepción mística que la sitúa en Abydos (Egipto). Una extraña visionaria inglesa y una de las figuras más importantes entre egiptólogos y que además fue la primera egiptóloga trabajando para el Servicio de Antigüedades en Egipto. Dorothy Eady, más conocida como Omm Seti, está envuelta en un gran enigma. Ella tenía revelaciones y predicciones que se iban comprobando. ¿Qué le sucedió de niña? ¿Quién era esta mujer? ¿Con quién tenía encuentros de alcoba? Descubre todo lo que Nacho Ares nos cuenta sobre Omm Seti, «la maga».