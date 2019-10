The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La reforma del Andreu Sempere entra en fase de adjudicación Valorado en 4 millones de euros, es el proyecto de mayor cuantía del Pla Edificant que promueve en la ciudad la Generalitat Valenciana miércoles, 16 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (16/10/2019) La Junta de Gobierno local ha aprobado la contratación para adjudicar, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, la redacción del proyecto constructivo, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, de la adecuación y ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria Andreu Sempere. El precio de salida de la licitación es de 237.337 euros. El concejal de Educación, Alberto Belda, indica que "la fecha de inicio de las obras dependerá de cuando la Administración local cuente con el proyecto". El proyecto por la adecuación y ampliación de la IES Andreu Sempere es la obra de mayor cuantía del Pla Edificant con un coste cercano a los 4 millones de euros de los 12 que prevé invertir el Consell en 9 centros educativos. La adecuación del Andreu Sempere es una vieja reivindicación de la comunidad educativa. Entre las actuaciones del plan en Alcoy figuran la obra al CEIP Miguel Hernández, ya está acabada. En julio se licitaron las obras de cinco centros más con un importe total de 1.368.160 euros, iva incluido La inversión se reparte entre los 375.197,87 euros de la Escuela de idiomas; los 149.714,95 euros para el CEIP Horta Mayor; los 224.692,35 euros del Colegio de Educación Especial Tomàs Llàcer; los 329.395,79 euros para el CEIP Sant Vicent y los 289.159,75 euros del CEIP El Romeral.