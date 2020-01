The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La reforma de estatutos y las dos asambleas, en Amagatalls de la Festa El secretario de la Asociación de San Jorge, Rafa Sempere, ha estado en Radio Alcoy con Paco Aznar, explicando detalles sobre la asamblea ordinaria y la extraordinaria jueves, 30 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (30/01/2020) El secretario de la Asociación de San Jorge, Rafa Sempere, ha sido el invitado del programa de Paco Aznar, Amagatalls de la Festa. En Radio Alcoy ha explicado detalles sobre los puntos de la asamblea ordinaria y la posterior asamblea extraordinaria en la que se afrontará la reforma del estatuto en la tarde del jueves 30 a partir de las 20,15 horas en el Casal de Sant Jordi.