OBRAS La reforma de Sant Francesc sale a licitación El PP critica el retraso en la obra que sale a concurso dos años después de su anuncio y sin garantías de finalizar antes de fiestas de San Jorge viernes, 27 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (27/12/2019)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (27/12/2019) El Ayuntamiento de Alcoy ha iniciado la licitación de las obras de reforma de la calle Sant Francesc, placeta Creu Roja y plaza Ramón y Cajal con un presupuesto base de 403.737 euros. La actuación se centrará en la creación de una plataforma, con diferentes pavimentos, en la que habrá tramos reservados a peatones y otras zonas en las que habrá paso para vehículos. Las empresas tienen hasta el 7 de enero para presentar sus ofertas para la ejecución de estas obras, cuyo plazo será de 3 meses, según se especifica en el anuncio de licitación. El Partido Popular critica el retraso con el que comienza el proceso para la reforma de la calle de Sant Francesc. Según los populares la obra sale a concurso dos años después de su anuncio y sin garantías de finalizar antes de fiestas de San Jorge. Según la concejal popular Amalia Payá, “el Gobierno debería haber agilizado el proceso para tener ya adjudicado el proyecto y haber comenzado justo después del periodo de Navidad y Reyes para que la obra estuviese acabada antes de fiestas”. Recuerda que el proyecto fue planteado a la Mesa del Centro en noviembre de 2017. Según Payá no se ha previsto alternativas a las plazas de aparcamiento eliminadas con la reurbanización.