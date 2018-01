The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO La rehabilitación de El Molinar mostrará el origen de la industria valenciana Alcoy anuncia un proyecto de 1,5 millones para dar uso a la fábrica de Els Solers, consolidar otras dos naves y recuperar la red de agua lunes, 15 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/01/2018) El Molinar se va a convertir en el gran centro de interpretación del original de la industria valenciana a través de un proyecto de 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Alcoy va a ejecutar entre 2018 y 2019. La iniciativa la ha presentado el alcalde, Antonio Francés, y la concejal de Patrimonio, Lorena Zamorano. El futuro parque de arqueología industrial aspira a atraer a 70.000 visitantes anuales. El proyecto incluye la creación de un centro de interpretación en la fábrica de Els Solers, que gracias a la última intervención municipal es el único edificio salvado de la ruina. “Si no damos un uso, las intervenciones de recuperación de patrimonio no se optimizan. Utilizar los edificios es la mejor garantía para su continuidad y su conservación”, ha resumido el alcalde. La propuesta prevé consolidar otras dos fábricas, en estado de ruina, para garantizar la seguridad de los visitantes a la zona que vivió el primer proceso de industrialización de la Comunidad Valenciana. “Queremos poner en valor que Alcoy es la cuna de la industria valenciana”, ha señalado el regidor. El proyecto contempla la recuperación de la red de agua, con bombeo continuo para que siempre haya en E Molinar caudal suficiente para mover dos de las antiguas ruedas, que también serán restauradas, al igual que la cúpula del manantial. El Ayuntamiento acondicionará los accesos y desarrollará un sistema de realidad virtual para que los visitantes puedan descubrir “cómo se trabajaba y vivía en aquella época”, ha apuntado la concejal Lorena Zamorano. El Ayuntamiento ha solicitado una ayuda de un millón de euros a la Generalitat Valenciana. Otros 500.000 se financiarán a cargo del plan europeo Dusi, ya aprobado. “Si no conseguimos ayudas, lo financiaremos con fondos propios”, ha avanzado el primer edil. Francés ha subrayado que el patrimonio industrial fomenta un turismo “muy demandado” en Europa. Según sus cálculos, El Molinar puede atraer 70.0001 visitantes anuales. El proyecto podrá iniciarse en 2018 después de que el Ayuntamiento haya adquirido todas las propiedades. La propuesta reúne las vertientes turística, cultural y educativa.