AGRICULTURA La reivindicación de ayudas a los afectados de xylella fastidiosa llega a Bruselas de la mano del Partido Popular El diputado Juan de Dios Navarro denuncia las ayudas publicadas por el Consell, que proponen otorgar 13 euros por cada árbol arrancado, sin tener en cuenta, señala, el tiempo de replantación martes, 18 de diciembre de 2018 El eurodiputado del PP Juan de Dios Navarro se ha reunido con representantes de la Comisión Europea para manifestarles la preocupación de los afectados por la bacteria. Lo hace cuando la Conselleria de Agricultura acaba de publicar este martes en el Diario Oficial las ayudas indemnizatorias en la erradicación de los almendros. Unos importes que el conservador tilda de "irrisorios" ya que reservan 13 euros por el arranque de cada árbol sin tener en cuenta el tiempo de repoblación. El representante del Partido Popular insiste en que el Consell trabaja "de espaldas" a los afectados por xylella fastidiosa.