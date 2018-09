The examples populate this alert with dummy content

REFORMA La reivindicación de las pensiones sale a la calle en el día de los mayores La coordinadora comarcal lanza un llamamiento "a todo el mundo" a la concentración en la plaza de España el lunes 1 de octubre a las 20 horas viernes, 28 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La Ventana (26/09/2018) La coordinadora de pensionistas de L'Alcoià-Comtat convoca a toda la ciudadanía a la concentración que este lunes 1 de octubre ha convocado en la plaza de España a partir de las 8 de la tarde. Antonio Matarredona, presidente de la coordinadora, anima a sumarse a la causa que con el tiempo afectará a todos. "Convocamos a todos a parados, jóvenes, mayores, a todo el mundo". La coordinadora retoma de este modo las concentraciones que empezó a desarrollar meses atrás. Es además el complemento a la jornada con representantes políticos y de la universidad para abordar la eventual reforma celebrada el pasado 15 de septiembre el la sala Ágora. Junto a Rosana Gadea, vicepresidenta de la coordinadora comarcal y Pepe Jordá, secretario explican los contenidos de este encuentro en La ventana de este miércoles..