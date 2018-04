The examples populate this alert with dummy content

GENERALITAT La remodelación del Andreu Sempere y las aulas taller para los ciclos de Cotes Baixes entran dentro del plan Edificant El gobierno autonómico destinará una inversión "millonaria" a ambas actuaciones, según fuentes municipales, que se completará con proyectos de menor envergadura en otros centros educativos, pero que dejan fuera al Pare Vitòria y a Batoy lunes, 12 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Generalitat ha dado a conocer las actuaciones que subvencionará a través del programa Edificant en Alcoy: una inversión económica que será "millonaria" en el caso de la ciudad y que cubrirá casi todas las necesidades de los edificios educativos de la ciudad. Las propuestas aprobadas por la Conselleroa incluyen grandes obras en los centros de secundaria alcoyanos: la tan esperada durante décadas remodelación integral del Andreu Sempere y la construcción en el solar en frente de Cotes Baixes de aulas taller para aglutinar los ciclos que ahora se encuentran en otros lugares de la ciudad como las Aulas Verdes. La ampliación de la cuarta planta del Pare Vitòria se ha quedado fuera del plan Edificant, igual que Batoy, que tampoco tendrá reformas. La Generalitat también ha incluido proyectos para los centros de primaria, que si bien no son cantidades tan elevadas si que son muy importantes para las comunidades educativas. El CEIP San Vicent podrá realizar el cierre de la azotea para uso de la biblioteca, la ejecución de un nuevo almacén deportivo y la sustitución de las ventanas de la fachada. En el CEIP Romeral, se hará la adecuación nueva sala de reuniones de profesores, cubrirán la pista deportiva, y sustituirán la caldera. En el CEEP Tomàs Llácer, cubrirán la zona deportiva y acceso al autobús, además de la instalación de un sistema de refrigeración al centro. Horta Major tendrá la instalación de la caldera de gas y, Miguel Hernández, la colocación de dos marquesinas en el patio. Por lo tanto, todos los centros de primaria públicos alcoyanos recibirán alguna mejora. El concejal de Educación, Alberto Belda, destaca la importancia del plan por la amplitud de beneficiarios y porque pondrá al día todas las instalaciones educativas públicas de Alcoy, que además, han sido demandadas desde los propios centros con un proceso participativo sin precedentes. Recordamos que las mejoras fueron aprobadas por los consejos escolares de los centros y por el pleno municipal.