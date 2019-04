The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES La renovación del PP aparta a Rafael Miró e Ignacio Palmer de la candidatura Amalia Payá y Eduardo Tormo serán los únicos concejales que repetirán en la lista del Partido Popular para las próximas municipales, que encabeza Quique Ruiz martes, 16 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/04/2019) Los concejales del PP Amalia Payá y Eduardo Tormo serán los únicos que repetirán en la candidatura del Partido Popular para las próximas municipales. Ni el actual portavoz, Rafael Miró, ni el concejal Ignacio Palmer forman parte de la lista que encabeza Quique Ruiz. Eduardo Tormo, que accedió esta legislatura como concejal ocupando el número 2 de la lista del PP, figura ahora en número 5 de la candidatura de los conservadores para las próximas municipales tras Lirios García, Francisco Cantó y Amalia Payá. Tormo ha puesto de manifiesto su apoyo a la apuesta renovadora del partido a la vista del riesgo que asume el candidato. "Sale de su zona de confort y de un trabajo estable para encabezar este proyecto. Eso es algo digno de admirar y hace que yo me sume". La edil Amalia Payá, que en esta candidatura va de número 4, ha tenido palabras de agradecimiento con quienes le abrieron la puerta a la política municipal. "A Nacho y sobre todo a Rafa Miró que apostaron (en las municipales de 2015) por que fuera de número 3". El portavoz del grupo municipal del PP y anterior alcaldable, Rafael Miró, ha asegurado que, aunque junto a Ignacio Palmer de la lista municipal, ambos no dejarán la política. "Hemos dado un paso al lado para que el nuevo proyecto entre con fuerza. Seguiremos prestando apoyo, pero desde una segunda linea". La presentación de Payá y Tormo dentro de la candidatura del PP ha tenido lugar en la sede del partido en una rueda de prensa en la que el portavoz y municipal y presidente del PP, Rafael Miró ha realizado un balance de la legislatura que está a punto de finalizar.