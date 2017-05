The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS La reparación de la línea Alcoy-Xativa comenzará en junio Adif suprimirá limitaciones de velocidad, reforzará tres y puentes y sustituirá tramos de vía – La obra se prolongará durante unas seis semanas durante las que Renfe habilitará un servicio alternativo de autobús jueves, 18 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (18/05/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (18/05/2017) Las obras de mejora de la seguridad de la vía de la línea ferroviaria Alcoy-Xàtiva comenzarán el próximo 5 de junio y se prolongarán entre cinco y seis semanas, según ha comunicado el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, a los alcaldes de Alcoy, Antonio Francés, y de Xàtiva, Roger Cerdà. Los trabajos, ha señalado Moragues, revertirán en una mejora sustancial para los usuarios de la línea ya que verán reducido el tiempo de trayecto. Las labores consistirán en la supresión de 11 limitaciones de velocidad actuando en un terraplén, cinco trincheras, reforzando tres puentes y realizando sustitución de carril y traviesas en diversos puntos. El delegado ha transmitido a los alcaldes que durante el tiempo que duren las obras, aproximadamente seis semanas, Renfe habilitará transporte para ofrecer una alternativa por carretera. Ha añadido que Renfe y Adif informarán con suficiente antelación y por diversas vías a los viajeros sobre las obras, su duración y el plan alternativo de transporte previsto durante su realización. Juan Carlos Moragues ha destacado la importante inversión que el Ministerio de Fomento va a realizar en esta línea ferroviaria. “Cerca de 4 millones de euros para modernizar la línea y mejorar el servicio de los usuarios. Es un compromiso de este Gobierno que vamos a realizar en brevedad”, ha señalado.