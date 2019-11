The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD La residencia Mariola cumple 25 años Con tal motivo se ha descubierto una placa conmemorativa de la efeméride - Al sencillo acto han asistido el director territorial de Igualdad, Antonio Reus, el alcalde, Antonio Francés, y el presidente de la Fundación Mariola La Asunción, José María Payá viernes, 29 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La residencia de personas mayores dependientes Mariola de Alcoy ha celebrado los 25 años desde su creación con un acto en el que se ha descubierto una placa conmemorativa de esta efeméride. En el mismo se ha contado con la presencia de Antonio Reus, director territorial de Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el alcalde de Alcoy, Antonio Francés y el sacerdote de San Roque, José María Payá, que a su vez es presidente de la Fundación Mariola La Asunción. Reus deseaba a esta residencia muchos más años de trayectoria, mientras el alcalde ha felicitado en especial a los trabajadores durante todos estos años por este aniversario "en un trabajo con tanta carga emotiva para el que se ha depositar mucha profesionalidad, complicidad y vocación", ha explicado Francés. Y Payá ha recordado la figura de Don Cirilo Tormo, "este edificio es un monumento a Don Cirilo, a Alcoy y a la colaboración entre entidades, "primero fue un proyecto personal suyo para los niños, después para los más desfavorecidos y en los últimos años como sanatorio para hacer posible este pequeño milagro diario". El acto lo ha conducido la directora del centro, Mari Carmen Laliga, quien ha realizado una breve presentación donde ha agradecido su colaboración a la Generalitat, Ayuntamiento, Fundación Mariola La Asunción y al Rotary Club Alcoy. Se ha puesto fin a esta iniciativa conmemorativa con una foto de familia.