The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA MIG CRISTIANA La resurrección de los guerreros del Cid Doce caballeros cobran vida de una antigua tala medieval para la batalla sábado, 04 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Resurgidos de una antigua talla medieval, doce caballeros cobran vida para luchar frenar el avance de la media luna. Los diseñadores Santi Carbonell y Víctor Ferrer han desarrollado la innovadora idea de J. M. Piñero en la que los guerreros más valientes cobran vida para la batalla. Su indumentaria se inspira en la madera de la ancestral tala que aporta el color predominante. La desigualdad del atuendo de estos guerreros es otra de sus características. Cada uno de estos doce hombres no se rige por la uniformidad. Cada cual tiene su papel y una misión que cumplir. El acompañamiento musical de El Diví y Per la Terra, a cargo del Ateneu Musical de Rafelguaraf, guía los pasos de estos guerreros que como su líder, el Cid Campeador, han cobrado vida para la batalla.