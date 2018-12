The examples populate this alert with dummy content

CULTURA La revista Canelobre dedica un monográfico de 400 páginas a Eusebio Sempere El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y la Diputación presentan en el Ivam Cada Alcoi el volumen número 69 de la publicación anual al artista de Onil, en el contexto de la exposición retrospectiva de su obra que se exhibe en este espacio jueves, 13 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/12/2018) Sempere se ha vuelto interminable, infinito. Él y su obra, y sus rincones más escondidos, entre poemas, música y artículos periodísticos. El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y la Diputación han editado el número 69 de su revista Canelobre, que esta vez lleva por título Atlas Sempere. El monográfico, que representantes de ambas instituciones presentaron en el Ivam Cada Alcoi este miércoles, se extiende a lo largo de 384 páginas, que aglutinan, en cinco capítulos diferenciados, 37 textos, de 40 autores, aderezados con 400 imágenes. La artífice de este trabajo, que llega justo cuando la retrospectiva de Sempere aterriza desde Madrid y se muestra en el Ivam Cada Alcoi, ha sido Rosa María Castells. Entre las anécdotas que se esconden en las páginas de este Canelobre, la estancia del de Onil en Alcoy justo antes de la Guerra Civil, en el año 1936. "Cuando tenía 16 años, Eusebio Sempere estudió en Alcoy: sacó Notable en todas las asignaturas, excepto en Pintura, que obtuvo Sobresaliente". El monográfico Canelobre que se dedica a Sempere recoge el arte luminoso del artista, desde la abstracción geométrica, pasando por el famoso 'pájaro' que deja su huella en el puente Fernando Reig de Alcoy, hasta llegar a algunos de sus secretos más escondidos. La publicación, que fue presentada primero en Onil y después en la Casa Bardín, sede del Instituto de Cultura Juan Gil Albert, va acompañada, además, de un DVD editado por la Diputación que recoge un documental sobre la figura del artista, premio Príncipe de Asturias en 1983. Un halo de su esencia, probablemente la más destacada entre sus coetáneos alicantinos del siglo pasado, que ya ha quedado impreso para la lectura de sus admiradores.