The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN La revista de la Escola d'Art denuncia las malas condiciones laborales del diseño Lleva por original título Disseny de Merda y llega hasta su número 6 - Rafa Calbo y María Castelló son los dos profesores que han coordinado esta publicación martes, 22 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (22/10/2019) La Escola d’Art i Disseny d’Alcoi ha presentado el número 6 de su revista Signe que lleva por original título ‘Disseny de merda’. La temática central de esta publicación es precisamente las malas condiciones existentes en el sector del diseño en especial a nivel económico, de desconocimiento o de intrusismo. Los profesores Rafa Calbo y María Castelló han sido los encargados de dirigir esta edición, aunque el primero de ellos ha insistido en la libertad de sus alumnos para elaborarla y en la dificultad de esta iniciativa, definiéndola como milagro. La revista tiene 170 páginas y se han visto obligados a retirar otras 60 en distintas colaboraciones. El acto de presentación ha consistido en un repaso a las cinco ediciones anteriores y a las intervenciones de Àlex Llopis, como portavoz de los alumnos y de los profesores Calbo y Castelló junto a la directora del centro Pilar Blasco. Es una publicación que se realiza de principio a fin en la escuela.