HISTORIA La revista Recerques repasa un año de excavaciones arqueológicas La publicación anual llega a la edición 27 y su responsable, el director del Museu Arqueològic, José María Segura, ha visitado Radio Alcoy para explicar su contenido viernes, 25 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (25/01/2019) La revista anual Recerques del Museu Arqueològic Municipal d’Alcoi Camilo Vicedo Moltó ha llegado a su 27 edición. El director del Museu, José María Segura, ha estado en Radio Alcoy donde ha explicado los contenidos de esta edición, donde no faltan las memorias de excavaciones de la zona en el último año como las del Mas d’Alfafar en Muro, el Castellar de Alcoy, les Coves Finestra de Alfafara o el Castell de Perputxent de L’Orxa, más la habitual Memoria de las Actividades del Museo. Además Segura ha explicado cómo fue el acto de presentación de la revista, cómo se puede adquirir esta publicación y ha hecho un breve repaso a su trayectoria que supera las cuatro décadas en el Museo, 46 años en concreto, y a la que está cerca de poner punto final al estar próxima su jubilación.